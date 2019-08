Sembra più grave del previsto l’infortunio occorso a Barbara Bonansea. L’attaccante bianconera si è procurata un infortunio alla base del quinto metatarso del piede sinistro in occasione dell’amichevole tra Juventus Women e PSG giocata domenica scorsa. Scontata la sua assenza contro il Barcellona nella doppia sfida valida per sedicesimi di finale di UEFA Women’s Champions League. ome riporta il Corriere di Torino, la giocatrice dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico di osteosintesi. Lunghi i tempi di recupero per l’attaccante: rischia infatti uno stop di almeno tre mesi.