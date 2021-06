Il ringraziamento per tutti gli insegnamenti, per i complimenti e per i rimproveri, gli auguri per il prosieguo della carriera, la commozione di separarsi dopo un percorso che, non solo con la Juventus ma anche in altre squadre, è durato 7 anni. Tutto questo e tanto altro nel lungo e toccante messaggio scritto su Instagram da Arianna Caruso a Rita Guarino, coach bianconero che ha appena lasciato la Juve.