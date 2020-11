Ormai certificato il dominio sul calcio italiano, per la Juventus Women è ora di misurarsi col contesto europeo. Domani a Nyon, quartier generale della Uefa, si terrà il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions League femminile. Rispetto al calcio maschile, infatti, non c'è una fase a gironi ma direttamente turni a eliminazione diretta. La Juve è in seconda fascia, affronterà dunque una testa di serie.