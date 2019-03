Aurora Galli, centrocampista della Juventus Women, ha risposto alle domande dei tifosi bianconeri su Twitter. Domenica le bianconere si giocano la partita scudetto all'Allianz Stadium contro la Fiorentina: ​"Sarà una grande emozione, anche perchè sarà il primo nostro big match in questo campo. Dicono sia della stessa misura di Vinovo, ma sembra molto più grande! Speriamo ci sia tanto pubblico. A chi mi ispiro? ​Un misto fra Pirlo e Gattuso, nella rosa attuale della Juve direi Pjanic. Passione per il calcio? E' grazie a tutta la famiglia, in particolare mio papà e mio fratello Alessandro. Ora sono tutti contentissimi, anche mia sorella, pallavolista, che mi accompagnava sempre ad allenamento".