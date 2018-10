Sara Gama, capitana della Juventus Women, ha parlato a Sky Sport: “Calcio femminile in Italia? Ci emoziona il fatto che possiamo finalmente giocare a calcio, potendo goderne appieno. Siamo molto contente di aver passato questa giornata con queste ragazze, in cui mi rivedo. Gli step sono quelli".



MONDIALE - “Bisogna concentrarci su noi stesse, abbiamo voglia di fare bene. Di Nazionali forti ce ne sono in giro, ma se tu coltivi la tua identità, arrivi lì e provi a far uscire la tua anima in campo”.



SERIE A - “Ci sono diverse squadre molto competitive, sicuramente il Milan è una di queste, ha tanto entusiasmo per la stagione del debutto. E’ una squadra compatta, ma ci sono tanti avversari e il campionato sarà avvincente”.