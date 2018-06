Sara Gama e Barbara Bonansea sono entusiaste dopo la qualificazione dell'Italia femminile ai Mondiali. Entrambe hanno ringraziato la Juventus per il traguardo raggiunto, a La Repubblica:



GAMA - "Cosa vuol dire per voi andare al Mondiale dopo vent’anni? È il traguardo di un percorso di maturazione, con il Portogallo è stata la partita perfetta. Avevamo fame, ne abbiamo ancora. In campo non ci rifugiamo nel lancio lungo, non aspettiamo l’avversario, andiamo a prenderlo. E siamo cresciute sul piano fisico, abbiamo finalmente strutture e staff pari a quelle degli uomini. Ci hanno dato un’opportunità e stiamo facendo vedere di cosa siamo capaci. Juventus? Ha vinto lo scudetto e ha dato una scossa incredibile al movimento".



BONANSEA - "Quella che si è appena conclusa è la stagione più bella della sua vita? Sì, anche se l’emozione del primo scudetto vinto la porterò per sempre con me. Ha un sapore speciale. Arrivare al Mondiale, però, è incredibile. Noi sportivi viviamo per queste emozioni, per vincere una partita. Lo dedico alla mia famiglia, sono stati ripagati anche loro".