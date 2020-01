Vittoria in rimonta per la Juventus Women che batte 5-1 il Tavagnacco dopo essere andata sotto nel primo tempo: ​"​La brillantezza deve ancora arrivare - dichiara Sara Gama al sito ufficiale del club -, ma abbiano trovato una squadra che ha fatto un ottimo primo tempo. Ci hanno un po' messo in difficoltà, poi ci siamo sciolte. Sono contenta di aver vinto qui a casa mia e siamo contente anche per il pubblico presente qui oggi".