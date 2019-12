Messaggio Instagram del difensore della Juventus Women Sara Gama dopo l'emendamento sul professionismo del calcio femminile. Il percorso non è ancora completo: "​Un ottimo inizio per il percorso in Coppa Italia - scrive -, con una prestazione pulita che ci permette di raggiungere i quarti di finale di questa importante competizione e ugualmente oggi è un ottimo principio per temi ancora più rilevanti. È passato durante l'esame della Legge di Bilancio l'emendamento a firma del Senatore Tommaso Nannicini per lo sgravio su contributi assistenziali e previdenziali per le società sportive femminili per le prossime tre stagioni. Siamo professioniste oggi dopo questo? No. È l'inizio di una partita che va giocata con nuovi inserimenti e vinta? Sì. È nelle Federazioni che si decide in merito allo status delle atlete e così sarà in FIGC dove ne discuteremo assieme ai nostri club. Troviamo assieme la via migliore per un obiettivo che oggi è più vicino. Un ringraziamento alle diverse forze politiche che si sono unite per affrontare un tema trasversale come il nostro".