, capitano della Juve Women, ha parlato concesso una lunga intervista a JTV: "Siamo molto felici di aver portato a casa questo terzo scudetto, anche se chiaramente la stagione non si è potuta concludere, e non abbiamo potuto festeggiarlo assieme. Chiaramente, poi, usciamo da un momento molto difficile per il nostro paese, ma siamo comunque contente, sentiamo di averlo meritato, abbiamo lavorato bene,, portare a compimento la stagione importante, però il nostro bilancio rimane positivo. Adesso abbiamo solo voglia di tornare a giocare"."La Juventus ha dimostrato con i fatti in questi anni, con gli investimenti quanto abbia creduto alla crescita del calcio femminile.. C'è da lavorare tantissimo per migliorare lì e per conquistare i trofei qui in Italia, che è sempre il nostro primo obiettivo"."La società ha lavorato bene, anche in un periodo difficile come quello dei mesi scorsi, noi ci siamo ritrovate appena possibile ad avere la possibilità di allenarci e ci è stato messo tutto a disposizione, anche nella difficoltà., a fare quello che facciamo con tutti i comfort ed il sostegno del club"."Si riparte, abbiamo tantissimi obiettivi; bisogna sempre fare qualcosa in più rispetto all'anno prima, e avendo conquistato il terzo scudetto consecutivo dovremo fare attenzione, perché gli avversari si attrezzano e non basta quello che si è fatto l'anno prima, bisogna fare di più, anche in Europa.. Questa è la nostra passione e con quella abbiamo raggiunto grossi obiettivi. Quella è la prima cosa: ritrovare il feeling con il campo, dopodiché lavoro, sacrificio e lo stare insieme nelle difficoltà, che è quello che abbiamo sempre fatto e che ci ha portato fino a qui e che deve mantenersi”.