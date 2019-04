Sara Gama, capitano della Juventus Women, ha parlato in zona mista dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia.



MIGLIORATO - "Fatto meglio dell'anno scorso, in campionato e in Coppa Italia, che è la prima. In due anni abbiamo fatto molto bene, vogliamo metterci un pezzettino in più. Rilanciarsi è stato difficile? Chiaramente può essere difficile. Passati i due giorni, l'entusiasmo era forte. Poi eravamo libere di testa, con meno pesi. Non è stato difficile arrivare a questa partita così e l'abbiamo portata a casa".



CRESCITA - "La Supercoppa? Non credo che a livello di testa avessimo iniziato la stagione. Quella e un paio di episodi ci hanno fatto capire di dover cambiare ritmo. Da lì è iniziata una stagione strepitosa in cui abbiamo dimostrato la nostra superiorità".



SALVAI - "Quest'anno siamo state brave perché abbiamo perso Rosucci, poi nel momento cruciale abbiamo perso Salvai. Denota che c'è un gruppo che va avanti verso un obiettivo, una squadra davvero. Tutti diamo il meglio".