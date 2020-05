Cristiana Girelli, numero 10 in campo e con la penna. O meglio, con la tastiera in questo caso. L'attaccante della Juve Women ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram, diretto a chi ogni giorno lotta in corsia contro il coronavirus:



"A tutti voi.

Medici, infermieri, ricercatori commessi, farmacisti, trasportatori, operai, impiegati, ma non solo.

A tutti quelli che hanno continuato a lavorare nonostante tutto.

A tutti quelli che hanno rinunciato a vedere i propri affetti per tutelarli.

A tutti quelli che hanno rinunciato alle ore di sonno.

A tutti quelli che hanno sacrificato la propria vita.

A tutti voi che con passione, determinazione, resilienza, avete fatto in modo che questo paese non si spegnesse.

Oggi, come ieri e come domani,

GRAZIE".