Cristiana Girelli parla a Sky Sport dopo la vittoria della Juve sulla Fiorentina nella Supercoppa femminile: "Bisognava fare tutti i ruoli, in una finale la testa fa la differenza. E' la prima Supercoppa della storia, ci voleva qualcosa in più".



FIORENTINA - "La ripresa era molto in equilibrio, hanno avuto anche occasioni per pareggiare. Andrea ha poi trovato il raddoppio, sono la nostra rivale storica e lo sarà anche in campionato".



GOL IN CARRIERA - "Quanti? Mi prendi alla sprovvista, sono quasi 200 in totale... 99 con il Brescia? Sì, è vero. Wikipedia dice così".