Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women si racconta a La Gazzetta dello Sport: "Non sono un centravanti puro, anche se mi piace stare in area. Adoro i 10, ho la loro idea di calcio ma mi manca la fantasia: Baggio e Del Piero sono i miei idoli, a Dybala vorrei rubare il sinistro. Mi considero un falso 9, ruolo in cui mi sto trovando molto bene quest’anno. Mi piace molto colpire di testa, poi quando ti arrivano i cross perfetti di Valentina Cernoia devi solo trovare il tempo. Non ho mai vinto la classifica marcatori, quest’anno sto segnando tanto ma per le occasioni avute avrei potuto fare molto di più».



JUVE - "Speravo nella chiamata fin dal primo anno, ma sono contenta dell’esperienza a Brescia. Non ho rimpianti e spero che questo matrimonio duri il più a lungo possibile".



MATERNITA' - "Mi sono sempre piaciuti i bambini e da quando c’è Federica, la mia nipotina, ho capito che vorrei avere un figlio. Ora però la priorità è il calcio".