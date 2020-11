Prestazione di grande determinazione e maturità da parte della Juventus Women che ha battuto per 2 a 1 la Florentia - dopo essere passata in svantaggio - e ha inanellato l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Queste le parole di Rita Guarino, al termine del match: "Abbiamo vinto su un campo difficile, sapendo soffrire e siamo state brave a sbloccarci dopo essere passate in svantaggio. La Florentia è una squadra molto organizzata e aggressiva, noi non siamo riusciti a sfruttare le occasioni del primo tempo poi fortunatamente abbiamo interpretato bene la seconda parte della gara. Continuiamo a lavorare partita dopo partita cercando di impegnarci per migliorare prestazioni e risultati"