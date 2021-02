Il tecnico della Juventus Women Rita Guarino è intervenuta ai microfoni di Juventus Tv per parlare del rinnovo di contratto e della sfida di domani contro l'Empoli:



RINNOVO - "Il rinnovo significa tantissimo è un privilegio ma anche una responsabilità enorme portare avanti questo progetto e gli obiettivi che ogni anno si rinnovano".



JUVE-EMPOLI - "La partita contro l'Empoli è stata emozionante per chi l'ha vista ma da parte nostra dobbiamo fare analisi di quanto fatto e correggere gli errori. Sarà una partita da preparare come le altre, ci ha lasciato l'analisi di una gara dove abbiamo commesso molti errori ma ci sono anche aspetti positivi. L'Empoli non è una rivelazione ma è una squadra con dei talenti già protagonisti di questa Serie A. Ci vorrà attenzione e determinazione.



ASSENZE A CENTROCAMPO - "Quando si perdono pedine in rosa bisogna responsabilizzarsi e credo che squadra e reparto potranno fare bene".



CORSA A DUE - "Grande merito al Milan e a noi. Guardiamo a noi stesse e siamo concentrate su di noi e su quello che ci aspetta. Se sarà una gara a due dipenderà dalle prossime partite".