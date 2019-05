Rita Guarino è stata premiata come miglior allenatrice della stagione. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport dopo aver ricevuto il premio: "La Nazionale è in forte crescita. Abbiamo buone chance. C'è il Brasile che cala, e poi la Jamaica. Speriamo di essere la sorpresa di questo Mondiale. Senza pressioni, divertendosi, cerchiamo di andare a fare qualcosa di importante".



SULLA JUVE - "Mi porto dietro tanti insegnamenti. Non era iniziata bene con la sconfitta in Supercoppa, però abbiamo tirato fuori grande determinazione. Mi porto dietro la crescita, la determinazione delle ragazze".



IL MOVIMENTO - "Questo sport viene finalmente apprezzato, sta meritando la vetrina. Allianz Stadium è la testimonianza. Finalmente. E il Mondiale sarà una grande occasione per continuare questa strada di crescita".