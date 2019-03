Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha commentato così la vittoria ottenuta all'Allianz Stadium contro la Fiorentina: "Emozionata? Assolutamente sì. Dopo un anno e mezzo di nascita della Juventus, abbiamo totalizzato massimo 5000 spettatori nella giornata dello spareggio scudetto. Trovarsi davanti a uno stadio del genere... vi dico subito che per me sembrava di vivere in un sogno, per me è un qualcosa d'incredibile, non siamo abituate. Vale anche per me? Certo, assolutamente. Entri in quei 3 secondi, e sembra un cartone animato. Ci vuole esperienza, ma in futuro deve diventare la normalità. Salvo questa grande partita di spareggio, noi non possiamo contenere più di 500 persone a Vinovo. La gente ci segue, c'è molta passione e seguono molto le ragazze. Parliamo di un grande evento, oggi era una festa al di là da cosa c'era in campo. Era una festa per tutta la gente appassionata".