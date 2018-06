Il mercato più importante, quello per la Champions League. La Juventus Women si avvia verso i primi colpi, in vista della prossima stagione, in cui dovrà confermarsi, ma anche fare i conti con l'Europa: dopo l'affare Eniola Aluko, risponde al nome di Cristina Girelli, talento della Nazionale e del Brescia, che da questa stagione diventerà Milan. Altri due nomi importanti, poi, sono Lianne Sanderson, numero 10 del Western New York Flas, e Ashley Nick.