La Juventus Women scende in campo. 'Raise your face', l'hashtag utilizzato dalle bianconere. Vuol dire 'alza la tesa' e pure la voce. Scrive l'account ufficiale della squadra bianconera: "Per il giorno internazionale contro la violenza sulle donne, la Juve si unisce a UN-Women per porre fine a questo crimine usando la nostra arma più potente: la nostra voce. Quando sei vittima di violenza, non restare in silenzio: raise your voice, alza la voce, e orangetheworld".