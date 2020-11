La Juventus, nella serata di ieri, ha comunicato l’isolamento fiduciario della Juve Women di Rita Guarino tramite una nota apparsa sul sito ufficiale del club, in seguito alla positività riscontrata di Cecilia Salvai. La stessa calciatrice sui social ha scritto: "Accetta ció che non puoi cambiare e cambia ció che è nelle tue mani. Sorridi, sorridi, sorridi. Ogni tanto piangi. Ma soprattutto allontanati, perché in questo momento allontanarsi è l’unico modo di essere lì per qualcuno. Positiva al Covid, ma sto bene, con cuore e testa sempre assieme a voi".