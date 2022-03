C'è una Juventus che sorride in Champions League: si tratta della Femminile di Montemurro, che in serata ha avuto ragione dell'Olympique Lione con una vittoria per 2-1 in rimonta nell'andata dei quarti di finale della manifestazione.



LA PARTITA - Dopo un'occasione per Hurtig, Macario aveva portato in vantaggio le francesi con un colpo di testa, Nella ripresa, dopo un primo tempo di marca ospite, Carpenter si è fatta espellere per un fallo su Cernoia, e l'inerzia della partita è cambiata: traversa della stessa Cernoia prima delle reti di Girelli e Bonfantini, che pongono le bianconere avanti in attesa del ritorno da giocare in casa della squadra più titolata nella storia della manifestazione (7 vittorie). E la finale, quest'anno, sarà a Torino.