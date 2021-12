La Juventus Women ha appena ufficializzato Julia Grosso, centrocampista canadese che ha segnato il rigore decisivo per vincere il torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Tokyo. E domani sera le bianconere affronteranno a Londra il Chelsea in una partita fondamentale del girone di Champions League: serve vincere con almeno due gol di scarto, impresa davvero ardua, per passare in testa. In generale, vincere sarebbe una bella ipoteca sulla qualificazione al turno successivo.

