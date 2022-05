Nella storia. La Juventus Women vince ancora: quinto scudetto consecutivo per le ragazze bianconero, il primo con il nuovo tecnico Joe Montemurro alla guida della squadra. Un successo che arriva a una giornata dalla fine, grazie al 3-1 sul Sassuolo a Vinovo, firmato da Bonansea, Girelli e Boattin. Bastava un punto, ne sono arrivati tre e ora parte la festa, nello scudetto della rivoluzione, in panchina e in campo. Un cambio generazionale iniziato che non sposta il risultato... storico: la Juventus Women è diventata la prima squadra a vincere 5 Scudetti consecutivi nella storia della Serie A femminile.