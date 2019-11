Sofie Jung Pedersen, centrocampista della Juve Women parla a Sky Sport: "Ricordo tutta la partita, dei tanti tifosi che c’erano a incitarci. Non avevo mai giocato davanti a tutte quelle persone. Il gol fu un grande momento, così come essere la donna della partita.



CALCIATRICI STRANIERE - "Credo che sia fondamentale per ogni lega avere calciatrici straniere, perché solo così si sviluppa. Ci sono tante facce nuove, tante danesi, in Italia siamo in tre ed è veramente emozionante. Cerco di rubare qualche segreto alle italiane e loro a me. Pensiamo a divertirci e non vediamo l’ora di giocare Italia-Danimarca".