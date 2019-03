Sofie Pedersen, esterno della Juventus Women che ha deciso il big match di Serie A femminile contro la Fiorentina, parla così del successo maturato all'Allianz Stadium: "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, abbiamo dato il massimo e abbiamo vinto. Lo scudetto è vicino? Sì, è stata una partita importante. Mancavano tre partite, non potevamo perdere. Cos'ho pensato quand'ho segnato? Non succede sempre, è stato incredibile aver fatto gol. Non penso di aver mai provato una sensazione del genere. E' stato incredibile. Lo Stadium? Davvero, sono grata a tutte le persone che sono venute. E' stata una giornata bellissima e soprattutto un'esperienza che non si può dimenticare".