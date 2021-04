Vittoria importantissima per la Juventus Women che si è imposta per 3 a 0 sul campo dell'ottimo Sassuolo. La squadra di Rita Guarino ha faticato, soprattutto nel primo tempo, ma è riuscita a collezionare la diciottesima vittoria su 18 match disputati in campionato: percorso netto. I 3 punti di oggi rappresentato un ulteriore passo verso il quarto scudetto consecutivo; nel frattempo, la matematica dice che la Juve Women ha già raggiunto uno degli obiettivi. Con la vittoria le bianconere si sono guadagnate l'accesso alla prossima Champions League.