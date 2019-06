Martina Rosucci parla a Sky Sport a pochi giorni dall'inizio del Mondiale femminile: "Sapere che tutti sanno che l'Italia femminile gioca i Mondiali o che la Juve gioca allo Stadium e la Fiorentina al Franchi è una grande conquista. Abbiamo fatto determinate cose, anche tra di noi. Ci siamo unite molto per ottenere i risultati e fare in modo che ci fosse sempre meno discriminazione. Ci stiamo riuscendo, siamo di fronte ad una svolta epocale. Abbiamo dimostrato tanto, le persone quando hanno curiosità trovano passione. Già il fatto che le persone siano curiose e non dicano no a priori è importante. Il raggiungimento del Mondiale è stato incredibile".