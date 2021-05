Cecilia Salvai dedica lo scudetto alla coach Rita Guarino: "Sì, dedica a lei. Era dentro ognuno di noi, era una motivazione in più in questa giornata. Ho detto alla coach in settimana, gliel'ho detto: ma secondo te ti facciamo perdere l'ultima? La giornata è stata strana anche per lei. Ha fatto tanto, ha costruito questo quadro che rimarrà nelle nostre mura. Le squadre vincenti sono così, bisogna trovare l'equilibrio".