Cecilia Salvai è tornata in campo dopo l'infortunio in Juve-Fiorentina giocata lo scorso aprile all' Allianz Stadium. Lo stadio della Juve è proprio lo scenario in cui si svolge l'intervista rilasciata a Juventus TV: "La prima cosa, davvero, speravo che qualcuno mi aiutasse. Le prime persone a cui ho pensato sono state quelle della mia famiglia perché erano tutti qua. Li volevo avvisare e stare tranquilli. Dirgli che non era successo nulla anche se non era vero"."Ero ancora in trance, al gol nostro ho sentito un boato, è arrivato il prof correndo e urlando come un pazzo e sono scoppiata a piangere, per gioia e dolore, tutto insieme. Poi, nei giorni dopo ho realizzato cosa era successo".