La Juventus Women ha vissuto un pomeriggio da sogno ieri, con l'esordio assoluto all'Allianz Stadium nel big match di campionato contro la Fiorentina, vinto di fronte ai 39.000 spettatori sugli spalti. L'unica nota negativa è rappresentata dal grave infortunio al crociato di Cecilia Salvai, forte difensore bianconero, che dovrà saltare anche i prossimi Mondiali di Francia con la Nazionale azzurra. La calciatrice ha voluto però lasciare un messaggio a tutti i tifosi tramite il proprio account Instagram ufficiale:



"La partita perfetta da giocare in uno stadio stupendo, un pubblico spettacolare che ha risposto alla perfezione alla nostra chiamata, due squadre quasi perfette che si giocavano un campionato, l'emozione di 22 giocatrici all'entrata in scena e l'orgoglio di un movimento intero che per anni e anni ha aspettato di vedere uno stadio pieno solo per NOI.

Una VITTORIA perfetta.

Era, tutto perfetto.

Ed io questa giornata la ricorderò sempre così.

Siete stati in tantissimi a farmi sentire il vostro affetto e ancora continuate a farlo. Impossibile rispondervi uno ad uno, ma sappiate che ogni vostro piccolo messaggio è e sarà per me una piccola spinta in più per superare questo ostacolo.

GRAZIE di cuore".