Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) la finale dello scudetto Primavera femminile 2019-2020 sorride alla Roma: le ragazze giallorosse battono 2-1 la Juve Women di coach Silvia Piccini. La Roma è apparsa più solida e ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0: gol-lampo di Corelli raccogliendo un lungo lancio in area e trafiggendo Soggiu sul suo palo, e raddoppio di Petrara poco dopo la metà tempo con un sinistro beffardo che si è impennato e ha beffato il portiere della Juve scavalcandola. Nella ripresa la Juventus ci ha provato, la neoentrata Ippolito ha colpito la traversa da fuori area e Musolino si è inventata una grandiosa punizione che ha accorciato le distanze e ha dato vita a un forcing finale rimasto però vano. La Roma si vendica così della sconfitta rimediata contro le bianconere a febbraio nella finale del torneo di Viareggio, per la Juve Women è rimandato l'appuntamento col primo scudetto Primavera.

RILEGGI LA CRONACA IN DIRETTA SU ILBIANCONERO.COM