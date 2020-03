Era il 24 marzo come oggi, solo di un anno fa. All'Allianz Stadium c'è in campo la, di fronte, la Fiorentina. Gli spalti sono pieni e nulla lascia pensare che si stia vivendo una giornata eccezionale, quanto piuttosto una qualsiasi giornata di campionato dei bianconeri.Già, perché Juve-Fiorentina, del 24 marzo del 2019 è stato l'esordio, con sold out, della Juventus Women nell'iconico stadio.