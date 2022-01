La Juventus batte un altro colpo: Denis Zakaria è arrivato a Torino. Il centrocampista svizzero è sbarcato a Caselle pochi minuti fa (21:45 circa) ed è pronto a iniziare la nuova avventura in bianconero. Il classe 1996 è il secondo acquisto di questa sessione di mercato, un'occasione sfruttata dal club bianconero che ha anticipato la concorrenza. Il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach, è virtualmente un nuovo giocatore bianconero, mancano solo le visite mediche (domani, lunedì) e l'ufficialità. Gli fa posto Rodrigo Bentancur, in uscita e diretto verso il Tottenham.



I DETTAGLI - Tutto fatto sia con il 'Gladbach che con il giocatore: 7 milioni al club tedesco, suddivisi equamente fra 3,5 di parte fissa e 3,5 di bonus, mentre 3 milioni a stagione a Zakaria. Affare fatto. E ora Zakaria è arrivato anche a Caselle.