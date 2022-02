Il nuovo centrocampista della Juventus Denis Zakaria ha spiegato il suo ruolo in campo: "Sempre stato un obiettivo aumentare sensibilmente il numero dei miei gol, essere alla Juve può essere una buona occasione - ha detto nel corso della conferenza di presentazione - Sono un centrocampista naturale, senza una posizione precisa. Fisicamente sto bene, mi sono già allenato due volte, comincio a prendere le misure e se l'allenatore avrà bisogno di me sono già pronto a scendere in campo".