Il noto agente e intermediario di mercato, Giovanni Branchini, ha detto la sua a Tuttosport sul futuro di Nicolò Zaniolo, entrato nel mirino della Juventus ma che, secondo lui, è destinato a non arrivare in bianconero.



ZANIOLO - "Zaniolo? Sì, resta alla Roma. Non credo che voglia cambiare squadra con la stessa facilità con cui cambia procuratore. Perché si cambia? Ci sono interessi superiori, anche se la carriera di Zaniolo non mi sembra che avesse preso una brutta piega".