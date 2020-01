La Juve Primavera centra il primo successo del 2020. È 0-1 in trasferta a Napoli grazie alla rete di Tongya al 15' di gioco. Al termine della gara ha parlato l'allenatore dei bianconeri, Lamberto Zauli:​



GLI OBIETTIVI - "Sono chiari: cercare di far crescere questi ragazzi, che sono grandi abbastanza da capire quanto conti il risultato. La squadra è cresciuta molto, lotta su tutti i palloni, prova a vincere le partite dovunque. È un momento positivo e ci tenevamo a riprendere bene subito dopo gli ultimi risultati del 2019. A Napoli non era facile, dato che questa squadra aveva bisogno di punti e nelle partite precedenti gli episodi gli erano stati sfavorevoli. Quindi siamo contenti del risultato, il rammarico è non averla chiusa nel primo tempo. La squadra sta crescendo ed è il mio compito. I nostri obiettivi sono quelli di farli crescere e diventare grandi il prima possibile ottenendo dei risultati. Perché siamo comunque la Juventus deve fare risultati".



RANOCCHIA E TONGYA - "Sono stati fatti degli investimenti. Loro sono due ragazzi importanti ed hanno una buona umiltà nel proporsi e nell'ascoltare. Come loro tutta la squadra ed i risultati sono proprio frutto di questo. Siamo ancora al girone d'andata ed il mio compito è quello di progredire partita dopo partita per poi arrivare a giugno, quando la società potrà fare dei calcoli su questi ragazzi".



SALVEZZA NAPOLI - "Può farcela, assolutamente. La classifica è cortissima. Prima ho parlato con Roberto Baronio, è stato mio compagno di squadra al Vicenza. Gli ho raccontato la mia esperienza dell'anno scorso, avevamo due punti nelle prime nove partite, venivamo dalla categoria inferiore e quindi la situazione sembrava drammatica e non sembravamo idonei per questo campionato. Ho cercato di trasmettere che il risultato finale si guarda a maggio, i ragazzi hanno capito che lo staff credeva in loro e hanno tirato fuori il meglio riuscendo a salvarci. Mi auguro che anche il Napoli possa salvarsi".



COME ESSERE SEMPRE AI VERTICI - "Tutti i giorni è un martellamento continuo, far capire ai ragazzi che quello è l'allenamento che serve per migliorarsi. Poi le partite possono andar bene o male, ma la mentalità, la cultura del sacrificio si allena come si fa con tantissime componenti. Credo che il miglioramento di un giocatore stia nella quotidianità".