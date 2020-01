Dopo la vittoria della Juve Primavera sulla Fiorentina, il tecnico dei bianconeri Lamberto Zauli ha dato le sue prime impressioni sul neo acquisto Ntenda (presente in tribuna): "​E' arrivato una settimana fa, ragazzo del 2002 che si allena con noi, della Primavera. Le prime impressioni? Buon sinistro, giocatore fisico. Mi ha dimostrato subito - perché cambiare nazione, parla francese, non è semplice - grande personalità. Sarà inserito pian piano in gruppo", le dichiarazioni riportate da Ilbianconero.com.