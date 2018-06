Zdenek Zeman, ex allenatore di Foggia, Lazio, Roma e Pescara, tra le altre, parla a Radio Kiss Kiss della Juventus: "Mostrano 36 scudetti? Non si rendono conto di quello che è successo". Due parole poi su Ancelotti: "Simpatizzo per il Napoli, anche perché gioca Lorenzo Insigne che ho allenato, sarebbe bello vincesse uno scudetto. Ancelotti è un grande allenatore ma dipende cosa farà la società sul mercato: è un bene sia tornato in Italia anche se è un peccato veder partire Maurizio Sarri".