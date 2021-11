San Pietroburgo (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la quarta giornata del gruppo H in. In caso di risultato positivo i bianconeri si qualificherebbero agli ottavi di finale con due turni d'anticipo.Oltre a Pellegrini e Kaio Jorge esclusi dalla lista Uefa,. Dall'altra parte Semak, che deve fare a meno di Douglas Santos, si affida a Claudinho e Azmoun. Arbitra lo spagnolo Alejandro Hernandez.JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Dybala. (A disp. Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Arthur, Bentancur, Rabiot, Cuadrado, Kulusevski). All. Allegri.ZENIT (4-4-2): Kritsyuk; Karavaev, Lovren, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Barrios, Wendel, Mostovoy; Azmoun, Claudinho. (A disp. Kerzhakov, Byazrov, Krugovoi, Malcom, Erokhin, Dzyuba, Kravtsov, Kuznetsov, Khotulev). All. Semak.