Quello che c'era da dire è stato detto, quello che c'era da dare è stato dato. Ora alla Juve non resta altro da fare che voltare pagina, l'unico modo per farlo è comandare un gran mercato che possa davvero permettere alla rosa bianconera di salire di livello. Tanti gli addii, anche eccellenti, in ogni caso sarà una rosa rivoluzionata.. L'intesa a livello di ingaggio è stata raggiunta attorno ai 7,5 milioni netti più bonus, resta da definire la durata di un contratto tra l'accordo di un anno voluto dal Fideo magari con opzione per il secondo e la proposta biennale voluta dalla Juve. Ma. E l'idea di effettuare alla Juve l'ultimo giro nell'Europa che conta, sembra ormai aver convinto Di Maria. Manca poco, manca sempre meno. Dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per impedire a questo matrimonio di farsi.È lui a catalizzare l'attenzione dei tifosi bianconeri in questi giorni, perché il sogno del suo ritorno si sta finalmente concretizzando. In giornata tanti indizi social di suoi amici che approvano e auspicano il suo passaggio alla Juve.Se a livello economico la Juve è già al massimo, è sulla durata del contratto che Pogba vorrebbe spuntare qualcosa in più, almeno una stagione. ISe ne parla e se ne riparla da almeno cinque anni, ma ora Pogba può davvero tornare alla Juve. Un ritorno al passato, l'ennesimo, per riavvicinare un futuro subito vincente.