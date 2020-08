Ko contro ileliminato, per la prima volta nella sua storia da allenatore, dalla, a fine partita Zinedine, con il sorriso sul volto, si è messo a parlare, nello stadio vuoto, e senza giocatori in campo, insieme al suo collega, e carnefice, Pep. Forza della serenità di chi ha vinto 3 Champions League consecutive. E- Conesonerato dopo il flop Champions League, il presidente dellafarà le sue valutazioni insieme alla dirigenza e si guarderà intorno per scegliere il nuovo allenatore. Simoneè il nome più caldo, Zinedinequello che fa sognare il numero 1 bianconero. E l'ex fuoriclasse francese non ha chiuso la porta a un addio al: "Sono l’allenatore del Real, a meno che non succeda qualcosa." le sue parole dopo il ko col City.E un contatto tra i due c'è stato. La, a inizio 2019, era già entrata nell'ottica di cambiare Massimiliano, eera senza panchina dopo l'addio alle Merengues, che si erano affidate aprima epoi. L'idea di Agnelli era quella di consegnare l'eredità del tecnico toscano nelle mani vincenti di Zizou,. Poi, i: il Real, il 5 marzo, perde al4-1 contro l'di, Florentino chiama Zidane e gli chiede di tornare. A sua volta,, cifra che il presidente bianconero non si è sentito di pareggiare liberando così Zidane da ogni vincolo verbale e chiudendo il discorso. Discorso, però, che ora si può riaprire.@AngeTaglieri88