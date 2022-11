Davvero un peccato doversi fermare proprio adesso che Allegri sembrava finalmente aver ridato dignità alla sua panchina e alle ambizioni della squadra juventina.bloccando sul nascere tutte le possibili fonti di gioco laziali. Decisiva è stata la scelta, ormai quasi una consuetudine, di impostare la- L’altra mossa decisiva dell’ultimo periodo, vuoi per necessità vuoi per scelta, è stata sicuramente quella di aver puntato su quei giovani come Kean,che rappresentano il presente ma soprattutto il futuro di questa squadra.(il gol di Milik praticamente a tempo scaduto è servito solamente ad arrotondare il risultato), ha dimostrato che con umiltà e impegno si possono mettere a tacere tutti i brusii e le voci di contestazione., ma il giovane talento italiano (tanto bistrattato sul web nell’ultimo anno) ha dimostrato di meritare assolutamente di far parte della rosa juventina e di poter far, quando necessario. I giovani devono fare esperienza, devono poter sbagliare. L’unico modo per farli crescere davvero è solamente questo infatti.Con il finale in crescendo in Serie A,, ma le ultime 6 partite in Serie A, che equivalgono ad altrettante vittorie senza subire gol, regalano un briciolo di ottimismo per la ripartenza che ci sarà nel 2023 dopo il folle mondiale invernale che saremo costretti a vedere (subire...), piegati al dio denaro che ormai comanda nel calcio. Davvero un peccato doversi fermare proprio adesso, ma almeno Allegri potrà recuperare energie mentali e fisiche senza troppe pressioni che ne caldeggino l’esonero in ogni momento come capitava sino ad un mese fa.@stefanodiscreti