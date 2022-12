L’ultima partita del 2022 della Juventus ci lascia alcune indicazioni importanti, anche se di gara amichevole si parla e quindi da prendere pur sempre con le molle.Intantotra pochi giorni.Una squadra partita bene ma che ha dimostrato di esser ancora appesantita nelle gambe e che è andata in difficoltà una volta subito ilvisto che i tanti clean sheet consecutivi della difesa bianconera forse avevano abituato troppo bene tutti.- Nella ripresa invece, insieme alla girandola di cambi è arrivata la freschezza e la forza fisica di tutti quei giovani di belle aspettative che si stanno mettendo in mostra con la maglia della Vecchia Signora.In particolareI giovani bianconeri in questo momento, ma non potrebbe esser altrimenti vista la sosta per il mondiale in Qatar, hanno decisamente una marcia in più rispetto ai titolari però chiaramente per recuperare terreno in campionato, soprattutto sul Napoli, la squadra di Allegri ha assoluto bisogno di recuperare quei campioni che ancora non risultano tra gli arruolabili e mentre- Così come, purtroppo, appare di difficile previsione il rientro in campo dinell’ultima parte di stagione del 2022 rivelandosi anche più volte determinante per risolvere i problemi in casa Juve.Però questo stato di emergenza, di tamponare la ferita assenti, in attacco non sappiamo ancora se e quanto potrà durare.Con i distacchi accumulati nella prima parte di campionato èma se a breve non rientreranno i pezzi da 90 sarà davvero dura per la Juventus disputare un 2023 migliore rispetto al 2022. Sotto tutti i punti di vista.Buon anno a voi tutti e a tutte le vostre famiglie.@stefanodiscreti