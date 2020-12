. Mai vista la squadra spagnola così in difficoltà nelle sfide contro i bianconeri. Cristiano Ronaldo (doppietta dagli undici metri) vince per distacco la sfida nella sfida contro un irriconoscibile Leo Messi.Primo posto nel girone conquistato dalla Vecchia Signora in volata all’ultima giornata con una grandissima prova di maturità.. Non è sicuramente il miglior Barcellona, anzi probabilmente è il peggiore in assoluto degli ultimi 15 anni, ma questo non deve assolutamente sminuire il valore dell’impresa effettuata dalla squadra bianconera.. Si è vista sin dall’inizio una Juve più equilibrata, più solida, più compatta. Un 4-4-2 che ha dato sostanza al gioco della Vecchia Signora. Davvero una vittoria che resterà scolpita nella storia bianconera.LA SVOLTA - Il primo posto nel girone dovrebbe adesso regalare alla Juventus un sorteggio più benevolo per gli ottavi di finale. Di sicuro, questo passaggio, questa serata, cementa un punto fermo da cui ripartire e costruire la rimonta bianconera anche in campionato.@stefanodiscreti