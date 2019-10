La rinascita di Bonucci



Questa sera potrebbe esser l’unico juventino della Nazionale in campo.

“Sono anche l’unico italiano alla Juventus, ogni tanto. È una situazione particolare, c’è sempre stato un blocco ed alle volte questo è importante, diventa tutto più facile”.

Stiamo ovviamente parlando di Leonardo Bonucci, leader e capitano della nuova Juve di Sarri dopo l’infortunio di Chiellini.

Ci troviamo dinanzi ad una situazione anti-storica e anti-tradizione dove l’ossatura principale della Vecchia Signora è composta in netta prevalenza da calciatori stranieri e dove la Nazionale italiana non dispone più del classico blocco bianconero che da sempre è stato sinonimo di vittoria e imprese epiche.

Colpa solamente della crisi del calcio italiano di questi ultimi anni?

Di sicuro, Bonucci in questo momento rappresenta per rendimento e costanza la maggiore risorsa italiana nella rosa di Sarri.

Dopo le prestazioni insufficienti e opache della scorsa stagione (il Bonucci rientrato dall’anno al Milan sembrava decisamente un giocatore finito o quasi) quest’anno il numero 19 bianconero sta tornando ai livelli pre-Cardiff, la partita della svolta in negativo per la sua carriera.

Ci ha messo (ci sta mettendo) quasi due anni per riprendersi dalla ‘scoppola’ emotiva di quella sera. Ha già riconquistato la Juventus, finalmente, ed è anche uno dei caposaldi dell’Italia di Mancini.



Che coppia con De Ligt



Della sua rinascita ne sta giovando totalmente De Ligt, il giovane fenomeno olandese, che in estate sembrava invece destinato ad emarginarlo definitivamente dal calcio che conta.

La coppia cresce sempre di più, partita dopo partita, ed in questo momento è una delle certezze più importanti nel gioco di Sarri.

Non sappiamo quando Chiellini tornerà a disposizione (e come rientrerà, vista la sua non più giovanissima età), non sappiamo se la Vecchia Signora avrà ancora voglia in futuro di scommettere su Rugani, attualmente l’unica alternativa vera alla granitica coppia difensiva juventina sembra esser Demiral (non entriamo nel merito della polemica che lo vede coinvolto in questo momento ma bisognerebbe vietare in modo assoluto l’uso dei social di tesserati per uso politico).



Bernardeschi imita Bonucci!



Per tornare al discorso territoriale, precedente trattato, gli altri italiani in rosa, oltre Bonucci e Rugani, sono Il ‘figliol prodigo’ Buffon che all’Italia ha già dato tanto (tantissimo), Pinsoglio, Perin, De Sciglio e soprattutto Bernardeschi, un altro che al pari di Bonucci per tornare leader nella Juventus e nell’Italia deve necessariamente recuperare una costanza di rendimento smarrita, soprattutto a causa della grandissima concorrenza in essere in bianconero, sofferta oltre il necessario soprattutto in termini di identità tattica.

‘Berna’ dovrebbe imparare da Bonucci, imitarlo. In questo momento è uno dei più bersagliati dalla critica juventina proprio come capitava all’attuale capitano bianconero la scorsa stagione (e non solo per fargli pagare il ‘tradimento’ dell’estate precedente).

Nella nuova Juve di Sarri, la rinascita di Bonucci deve esser da esempio per tutti quei calciatori, che ad inizio stagione sembravano (erano) totalmente fuori dal progetto (e sul mercato) e che adesso, partita dopo partita, stanno tornando ad esser utili.

Bonucci modello da imitare per tornare a fare la differenza in bianconero.

Ci avreste scommesso un euro dopo Cardiff?