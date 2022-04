La Juventus centra l’ennesima finale di Coppa Italia a Roma.Nella gara di ritorno contro la Fiorentina, la squadra bianconera bissa il successo dell’andata e con un complessivo 3 a 0 si qualifica con ampio merito per l’atto conclusivo della competizione.E’ stata una bella partita nel complesso, con occasioni da entrambe le parti, ma stavolta Allegri l’ha incartata ad Italiano soprattutto con la scelta di Danilo a centrocampo e rischiando Bernardeschi dall’inizio, proprio quei due calciatori che alla fine si sono rivelati decisivi.L’11 Maggio 2022 sarà quindi di nuovo Juventus – Inter, proprio come nella recente finale di Supercoppa Italiana.Una grandissima occasione per Allegri di vendicare le precedenti e cocenti perdite che negli ultimi 100 giorni hanno determinato, insieme alla sconfitta casalinga di Champions League contro il Villareal, il momento più basso e deludente di tutta la stagione bianconera.Una grandissima occasione per Allegri per salvare una stagione nettamente sottotono e decisamente sotto ogni più pessimistica aspettativa.La finale di Roma segnerà indiscutibilmente una svolta quasi senza appello su quello che sarà il voto complessivo finale della stagione della Juventus, non giriamoci intorno.Il quarto posto in campionato era/è l’obiettivo minimo per non considerare la stagione della Vecchia Signora fallimentare.Dall’esito della finale di Coppa Italia 2022 uscirà fuori invece il giudizio definitivo.Salvabile, sopra la sufficienza, in caso di vittoria.Deludente, ai limiti del fallimento, in caso di sconfitta.Allegri ora si può godere uno dei pochi momenti positivi di un’annata assai complicata.Contro l’Inter invece si giocherà gran parte della credibilità presente e soprattutto futura…@stefanodiscreti