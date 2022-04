Calcio italiano, che pena



Dopo la sosta per le Nazionali che ha certificato (se mai ve ne fosse ancora bisogno) la mediocrità assoluta del calcio italiano, con la seconda mancata qualificazione consecutiva ai mondiali da parte dell’Italia (ormai ci stiamo purtroppo abituando ai fallimenti del calcio nostrano…), torna il campionato.

Un torneo sempre più povero di talento e spettacolo che però soprattutto nell’ultimo anno, per via dell’indebolimento generale delle squadre di vertice orfane dei vari Ronaldo, Lukaku, Hakimi, Conte, Donnarumma, ecc… si è fortemente livellato al ribasso.

L’evidente mediocrità della Serie A l’ha resa quasi un campionato interessante.



Partita della svolta?



Non è bastato tutto questo però per far si che la Juventus tornasse a giocarsi il campionato dall’inizio alla fine.

Il ritorno di Allegri doveva, nella testa e nella volontà dei dirigenti, riportare la squadra bianconera a lottare per lo scudetto dopo la sfortunata parentesi in Serie A con Pirlo ed invece, per assurdo, si è riusciti anche a far peggio, soprattutto ad inizio torneo.

Una partenza ad handicap, dettata soprattutto dallo shock per la perdita last-minute di CR7 e dall’evidente arrugginimento di Max Allegri. Una partenza fallimentare che ha reso poi quasi impossibile la rimonta juventina.

Oggi però, dopo una lunga serie positiva, la Vecchia Signora si trova finalmente a ridosso delle posizioni di vertice, addirittura pronta a sognare in caso di vittoria nel derby d’Italia.

Un successo contro i campioni d’Italia in carica sarebbe davvero importante in casa Juve soprattutto alla luce delle difficoltà evidenziate dalla squadra bianconera a vincere scontri diretti durante tutta la stagione.

Delle prime 6 in classifica, la Juventus è riuscita a battere solamente la Roma di Mourinho (andata e ritorno) e di questo deve ringraziare principalmente Szczesny che ha parato il rigore del pareggio giallorosso sia all’andata che al ritorno.

Questa difficoltà non può essere chiaramente solo un caso, è evidente che la mancanza di un’identità di gioco abbia condizionato in negativo la forza complessiva della squadra, soprattutto nelle sfide più livellate.

Juventus-Inter potrebbe quindi rappresentare in tal senso una vera svolta, potrebbe dare un senso a questa travagliata stagione juventina.

Ma serve coraggio.



@stefanodiscreti