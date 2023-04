L'avevamo scritto che qualche polemica, dopo l'incontro di campionato, avrebbe potuto esserci anche in Coppa Italia. Altro che qualche. E non è una bella cosa. Ma parliamo della squadra arbitrale: il fallo di mano è fallo di mano, e dopo quello che è successo a San Siro non potevano non fischiare il rigore. Questi rigori in 100 anni di calcio non venivano mai dati, si dovrebbero reintrodurre volontarietà e involontarietà.



Prima del gol, Dumfries spinge Kostic in maniera irregolare. Col Nantes in casa c'è un fallo di mano in area, nulla perché Bremer si appoggia su un avversario in maniera ben minore rispetto all'olandese dell'Inter. C'è questo precedente, ma è stato ignorato tutto per non far venire giù il mondo.



Non usiamo poi il razzismo per arrivare altrove. Chi è colpevole venga espulso, il razzismo va sradicato, ma Lukaku non è esente da colpe perché esulta in maniera provocatoria nei confronti di tutta la curva e non del gruppo di imbecilli in questione.