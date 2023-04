La Juventus si schiera apertamente contro tutti quei tifosi, anche i propri, che usano il calcio come mezzo per sfogare il proprio odio di matrice razziale e discriminatoria. Il caso Lukaku accaduto alla fine della partita pareggiata 1-1 e valida per le semifinali di Coppa Italia non passerà sotto traccia con il club bianconero che si sta attivando con le autorità per individuare e punire i responsabili.



COLLABORIAMO PER IL CASO LUKAKU - "Juventus football club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “codice di gradimento”"



IL PODCAST E I PRECEDENTI - Da sempre, va ricordato, la Juventus è un club che non tollera all'interno del proprio impianto questo genere di atteggiamenti e infatti nel proprio regolamento interno ha più volte in passato punito autonomamento con daspi ed espulsioni molti dei propri supporter. A corredo di queste decisioni il club bianconero ha anche lanciato da tempo il podcast "Sulla razza" che fa seguito all'iniziativa "Un calcio al razzismo" in cui sensibilizza i supporter bianconeri su questo genere di iniziative. In questi giorni, caso più o meno fortuito è uscito proprio la seconda stagione del podcast con protagonista Danilo.