o. A fine partita,, pur essendo acqua passata visto che la sentenza è stata definitiva., in sostanza,, dando fastidio a buona parte dei tifosi della Juve.Eppure, lo stesso Calvo con quella specificazione – “non c’è proporzione” – ha compreso che il club ha subito l’ennesima ingiustizia. I tifosi, ovviamente, si aspettavano che si andasse fino in fondo, denunciando il tutto al Tar ma così non sarà., prima che la politica si mettesse in mezzo sul caso Calciopoli, facendo ritirare quel ricorso che avrebbe fatto non retrocedere la Juventus.Ricordate Zaccone? Capo legale dello staff juventino dell’epoca? Lui disse che bisognava accettare la Serie B, il danno minore, altrimenti la Juventus sarebbe andata distrutta. E. I politici fingono di volere qualcosa di diverso, di volere una riforma che potrebbero tranquillamente imporre. E rivolgendomi ad Abodi: “Cosa ci vuole?”. Sei il ministro dello Sport. Invece no, si difende l’autonomia di un organo che opera come vuole. Come l’illecito strutturale del 2006. Quest’anno è stata la slealtà.. Perché la giustizia sportiva è difesa dallo Stato. Poi parlare di riforma solo dopo che si massacra la Juve… Una scusa per non intervenire.Per concludere, su Allegri ed il veto del ds: si decide insieme.. Un po’ come faceva Agnelli. Ma Elkann accetterà di esautorare Allegri sotto consiglio di Calvo? Lo scopriremo.